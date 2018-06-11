Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает ориентировочно осенью

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает, скорее всего, в октябре-ноябре 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший советник главного консульского управления МИД Беларуси Ярослав Хмыль.

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим Документ заключен по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

По словам дипломата, назвать конкретную дату, когда заработает безвизовый режим между Беларусью и Китаем, пока нельзя. "Обычно такие соглашения вступают в силу после выполнения всех внутригосударственных процедур, в данном случае будет его ратификация. Парламентская сессия заканчивается через две недели, мы будем пытаться уложиться в этот срок, но если нет, это будет уже во время следующей сессии в октябре-ноябре 2018 года. Так, скорее всего, и будет", - пояснил он.

Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан. "Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим мы заложили частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки", - рассказал Ярослав Хмыль.

Как сообщалось, межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в Китай. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.-0-