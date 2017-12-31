Дальнейшая либерализация визового режима для иностранцев важна для Беларуси - Макей

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшая либерализация визового режима для иностранных граждан важна для Беларуси. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что даже введение безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств принесло свои плоды. Нам кажется, что дальнейшая либерализация визового режима важна для Беларуси", - сказал Владимир Макей.

Вместе с тем он отметил, что в стране намерены работать не только в направлении облегчения визового режима для иностранных граждан, посещающих Беларусь, но и над заключением соответствующих соглашений с Европейским союзом об облегчении визового режима для белорусов.-0-