ЕС стремится укреплять связи с Беларусью - Хан

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС стремится укреплять связи с Беларусью. Об этом сегодня журналистам заявил Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, передает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Хан подчеркнул, что "Европейский союз стремится укреплять связи с Беларусью". Уже начат ряд отраслевых диалогов в различных сферах.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества Йоханнес Хан планирует обсудить сегодня в белорусском правительстве. "Для нас важно обсудить, как мы будем продолжать это сотрудничество", - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что приветствует меры, которые были приняты в Беларуси по созданию более комфортного климата для малого и среднего бизнеса. "Это привлечет инвесторов, новые зарубежные компании в Беларусь", - уверен Йоханнес Хан.-0-