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Глава МИД Эквадора отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью

Политика 18.05.2018 | 11:22
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью. Об этом она заявила сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр заявила, что торгово-экономическое сотрудничество занимает главное место в отношениях с Беларусью. Она подчеркнула, что за последние несколько лет страны продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества. "Но не достаточно. Есть еще много того, что мы должны сделать именно совместными усилиями", - сказала Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Она отметила, что это уже второй ее приезд в Беларусь. Предыдущий был в качестве министра обороны Эквадора. Мария Фернанда Эспиноса Гарсес передала Александру Лукашенко приветствие от имени Президента Эквадора Ленина Морено. "В этом году мы отмечаем 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Этот момент является ключевым для того, чтобы сделать своего рода перезапуск отношений и придать им дополнительный импульс", - сказала министр.-0-

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Теги
Беларусь, сотрудничество, Эквадор
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