Глава МИД Эквадора отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью. Об этом она заявила сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр заявила, что торгово-экономическое сотрудничество занимает главное место в отношениях с Беларусью. Она подчеркнула, что за последние несколько лет страны продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества. "Но не достаточно. Есть еще много того, что мы должны сделать именно совместными усилиями", - сказала Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Она отметила, что это уже второй ее приезд в Беларусь. Предыдущий был в качестве министра обороны Эквадора. Мария Фернанда Эспиноса Гарсес передала Александру Лукашенко приветствие от имени Президента Эквадора Ленина Морено. "В этом году мы отмечаем 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Этот момент является ключевым для того, чтобы сделать своего рода перезапуск отношений и придать им дополнительный импульс", - сказала министр.-0-