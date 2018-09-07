Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол

7 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.
Накануне в Беларусь прибыла парламентская делегация Ирана с официальным визитом. Возглавляет делегацию председатель Собрания исламского совета Али Лариджани.
Дипломат подчеркнул важность визита Али Лариджани. Во время встреч и переговоров в Минске высокий иранский гость намерен обсудить широкий спектр вопросов, связанных с состоянием и перспективами белорусско-иранского взаимодействия. Кроме того, обратил внимание посол, Али Лариджани приезжал в Беларусь четыре года назад, поэтому предстоит рассмотреть выполнение достигнутых тогда договоренностей.
Как подчеркнул Мостафа Овейcи, для иранской стороны важно дальнейшее развитие экономических, научных, образовательных и культурных связей. В частности, между Беларусью и Ираном в этом году подписан документ о поставке на иранский рынок белорусского мяса на сумму около $100 млн. Есть намерения о расширении контактов в других сферах экономики.-0-
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