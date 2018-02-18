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Избирательная кампания прошла ровно и в целом спокойно - Ермошина

Политика 18.02.2018 | 20:54
Лидия Ермошина. Фото из архива
Лидия Ермошина. Фото из архива
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания прошла ровно и в целом спокойно, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Избирательная кампания была в целом спокойная. Я бы сказала - толерантная", - сказала Лидия Ермошина.

"Можно говорить о том, что у нас избраны будут (я совершенно в этом уверена, хотя, конечно, данные будут ночью) депутаты во все уровни местных советов. Причем это будет в правомочном составе. Более того, я уверена, что везде, где выборы проводились, по тем избирательным округам, они состоялись и дали результат", - отметила председатель ЦИК.

На данный момент известно, что выборы не проводились только по одному избирательному округу в одном из районов Гомельской области. До выборов выбыл кандидат, а он там был один.

Особых сложностей при проведении этой избирательной кампании не было, отметила Лидия Ермошина. В принципе она прошла очень ровно.

По словам председателя ЦИК, больший интерес к выборам стала проявлять молодежь. "Мне очень понравились те проекты, которые осуществлял Белорусский республиканский союз молодежи. Я надеюсь, что такими нестандартными, неформальными подходами мы сможем повернуть нашу молодежь к избирательным процессам", - сказала она.

Уже ночью ЦИК сообщит общее количество депутатов, избранных по всем уровням советов: областные, районные, городские, сельские, поселковые. "И мы сообщим персоналии депутатов, избранных в самые крупные Советы. Это областные и Минский городской. А уже завтра, я думаю, к полудню у нас будет целиком представлены большие таблицы, где будет раскладка и по партийности, и по возрасту", - резюмировала Лидия Ермошина.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, Ермошина, местные выборы
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