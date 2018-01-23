Макей и Харстед обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 23 января состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея cо специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили общую ситуацию в регионе ответственности ОБСЕ, отношения Беларуси с ПА ОБСЕ, а также перспективы сотрудничества со спецпредставителем ПА ОБСЕ, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, включая избирательную проблематику", - рассказали в МИД.

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Владимир Макей отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей, достигнутый в последние годы, а также подтвердил готовность белорусской стороны к конструктивному сотрудничеству со спецпредставителем ПА ОБСЕ по всем темам, представляющим взаимный интерес.-0-