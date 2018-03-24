Макей и Лавров обсудили проведение в Минске заседания СМИД СНГ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили также графики двусторонних контактов на разных уровнях и проведение в Минске в апреле очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Владимир Макей и Сергей Лавров обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.-0-