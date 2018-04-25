Международная конференция по местному самоуправлению пройдет в Минске с участием представителей СЕ

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске с участием представителей Совета Европы. Организацию и проведение форума обсудили сегодня на встрече в Совете Республики председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович и директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Как отметил во время встречи Михаил Мясникович, визит директора Конгресса местных и региональных властей Совета Европы позволит отработать все необходимые рабочие вопросы - по повестке, дате и конкретному месту проведения конференции. "Это будет начало нашей работы в рамках подготовки этого ответственного мероприятия со структурами Совета Европы", - сказал он. По данной тематике наметилась позитивная динамика во взаимодействии Беларуси с Советом Европы, Конгрессом местных и региональных властей. "Это обнадеживает. Мы рассчитываем на конструктивный диалог. Безусловно, у нас много интересных идей и предложений", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики также обратил внимание на то, что вопросы местного самоуправления находятся в постоянном поле зрения Совета Республики. Так, 26 апреля в Славгороде Могилевской области пройдет выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Речь на нем пойдет о повышении роли органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов социально-экономического развития.

В работе органов местного самоуправления в Беларуси и странах Совета Европы существуют отличия. "У нас они, в первую очередь, оказывают содействие гражданам в решении насущных проблем на местном уровне. Это вопросы здравоохранения, образования, соблюдения нанимателями безопасных условий труда, содействия занятости и другие, - пояснил Михаил Мясникович, отметив, что в Европе они представляют собой в большей степени политическую структуру. - Для нас не столь принципиально, социал-демократы или республиканцы представлены в органах местного самоуправления. Главное, чтобы решались поставленные задачи". Председатель Совета Республики также выразил уверенность, что нынешний визит и переговоры в Минске позволят делегации конгресса больше узнать о Беларуси.

Жан-Филипп Бозуль в беседе с журналистами рассказал, что во время встречи обсуждены детали проведения предстоящей конференции в Минске. "Со стороны Совета Европы в ней примут участие председатель Конгресса местных и региональных властей, представители мониторинговой комиссии и комиссии, которая отвечает за реализацию Хартии местного самоуправления, а также представители Палаты местных властей и Палаты регионов", - проинформировал он. Директор Конгресса местных и региональных властей СЕ отметил, что совместная с Беларусью работа по этой теме ведется уже на протяжении четырех лет. Он выразил уверенность, что проведение конференции поможет развивать сотрудничество между Конгрессом местных и региональных властей и Советом Республики.

После встречи с Михаилом Мясниковичем Жан-Филипп Бозуль провел переговоры в Совете по взаимодействию органов местного самоуправления.-0-