МИД: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны. Так прокомментировал продление приостановки санкций против 9 белорусских предприятий начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Принципиальная позиция Беларуси по этому вопросу остается неизменной: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны. Мы продолжим взаимодействие с США, которое будет способствовать отмене американских санкций в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз отметил, что режим приостановки санкций в отношении предприятий, в частности нефтехимического комплекса, продлен не на 6 месяцев, как это делалось до сих пор, а на год. "Данный шаг Администрации действующего президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации наших торгово-экономических отношений с США. Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь белорусские и американские бизнесмены будут более уверено строить долгосрочные планы своего делового сотрудничества", - подчеркнул он.

Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу президента США №13405. Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". Это решение будет действовать в течение года - до 25 октября 2019 года.-0-