Мирончик: "ледниковый период" в отношениях между Беларусью и Швецией закончился

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. "Ледниковый период" в отношениях между Беларусью и Швецией официально закончился. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам Дмитрий Мирончик, который назначен на должность посла Беларуси в Швеции.

"Посла Беларуси в Стокгольме не было почти 6 лет. Теперь же мы имеем возможность сказать, что официально "ледниковый период" в отношениях между Беларусью и Швецией закончился. Полностью восстановлен межгосударственный диалог. Мы разговариваем по всем темам, в том числе по тем, по которым не соглашаемся. Прошли испытание и выдержали его наши отношения в экологической, гуманитарной и других неполитических сферах", - сказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, больше всего от холода в двусторонних отношениях пострадали белорусско-шведские экономические связи. "И именно на этом я намерен сконцентрироваться и работать. Двусторонний товарооборот значительно уменьшился в сравнении с 2012 годом. Но теперь у белорусских граждан и компаний есть к кому обратиться за советом и поддержкой в Швеции, и мы будем делать все возможное, чтобы им помочь. Именно на экономику Президент поручил направить в первую очередь усилия нашего посольства", - отметил дипломат.-0-