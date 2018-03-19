Миссия наблюдателей СНГ считает президентские выборы в России легитимными и свободными

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миссия наблюдателей СНГ считает состоявшиеся 18 марта в России президентские выборы легитимными и свободными. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава миссии Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборы президента России проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством. Признаем прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными", - сказал Виктор Гуминский.

По словам главы миссии, Центризбирком России работал открыто и прозрачно. "Мы отмечаем, что организаторы приняли меры для полноценного мониторинга выборов", - подчеркнул он.

Виктор Гуминский считает, что нарушения, зафиксированные на выборах, были незначительными и не оказали влияния на ход голосования. "Зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов. Нарушения были незначительными", - заявил глава миссии.

Наблюдатели от СНГ вели мониторинг подготовки и проведения выборов с 19 февраля. Всего в наблюдении участвовали 320 представителей стран Содружества. Члены миссии наблюдали за процессом голосования и подсчета голосов в 32 регионах России, а также на зарубежных избирательных участках. "Миссия дает оценку на основании собственного наблюдения, сведений, полученных в процессе долгосрочного и краткосрочного наблюдения. Через 10 дней будет опубликовано заявление миссии", - добавил Виктор Гуминский.

Прозрачными и демократичными назвал также выборы в России глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов. "Выборы президента России соответствовали требованиям избирательного законодательства и принятым международным обязательствам, - сказал он. - Прошедшие выборы, на наш взгляд, были прозрачными, достоверными, демократичными и, безусловно, стали еще одним очень важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в России".

По данным ЦИК России, на выборах присутствовали 1513 иностранных наблюдателей из 155 стран. БДИПЧ ОБСЕ направила на выборы 481 наблюдателя, Парламентская ассамблея ОБСЕ - 111, Исполком СНГ - 256, Межпарламентская ассамблея СНГ - 40, Шанхайская организация сотрудничества и Парламентское собрание Союза Беларуси и России - по 26, Парламентская ассамблея ОДКБ - 9.

Победу на выборах с результатом более 76% одержал действующий президент России Владимир Путин.-0-