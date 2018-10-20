На встречу основной группы Мюнхенской конференции в Минск приедут главы государств и правительств - Макей

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске ожидается представительный состав участников. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения зарубежными дипломатами 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования.

Министр отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов, но точных цифр называть не стал, поскольку они уточняются. "Отвечает за это секретариат Мюнхенской конференции по безопасности. Мы работаем совместно с ними по программе, содержательной части, формату проводимых мероприятий, в целом по всей логистике, протокольно-техническому обеспечению. Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сказал Владимир Макей. Тематика мероприятий обещает быть очень насыщенной.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) пройдет в Беларуси с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум. Как известно, в 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков. Встречу предложено посвятить взаимоотношениям по линии Восток-Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все бoльшее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В нем принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-

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