Наумович: ожидается продление мандата инфопункта Совета Европы в Минске на два года

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что мандат информационного пункта Совета Европы в Минске будет продлен на два года. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович сегодня на заседании в Страсбурге комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусская сторона позитивно оценивает деятельность информационного пункта Совета Европы в Минске. "В ответ на обращение Совета Европы ожидается положительное решение белорусской стороны по продлению мандата инфопункта на два года. Рассматриваем его как эффективную и приемлемую форму присутствия Совета Европы в Беларуси, которая отвечает текущему уровню взаимоотношений сторон", - отметил Андрей Наумович.

Он добавил, что белорусский парламент в целом удовлетворен позитивным развитием взаимодействия Беларуси и Совета Европы, включая совместную работу над реализацией плана СЕ для Беларуси на период 2016-2017 годов. "В ответ на предложение Совета Европы принято положительное решение о продлении этого документа на 2018 год. В ходе переговоров в Минске 6 апреля с директором офиса генерального директората Совета Европы по программам Вереной Тейлор белорусская сторона обозначила предварительную готовность к разработке нового программного документа на 2019-2020 годы", - сообщил парламентарий.

Андрей Наумович подчеркнул, что в Беларуси твердо уверены в необходимости расширения конструктивного сотрудничества с Советом Европы и его Парламентской ассамблеей. "Готовы обсуждать все вопросы, в том числе носящие чувствительный характер, - сказал депутат. - Мы открыты для конструктивного диалога с нашими международными партнерами. На днях в Минске пройдет очередное заседание координационной группы Беларусь-Евросоюз, в ходе которого будет обсуждена в том числе тема обеспечения прав человека в Беларуси и странах Евросоюза".

Белорусская сторона заинтересована в расширении прагматичного сотрудничества с Советом Европы, в первую очередь в плане присоединения к его конвенциям и соглашениям. На следующей неделе для нее вступит в действие дополнительный протокол к Конвенции против применения допинга. Тем самым Беларусь подтверждает свою приверженность "чистому" спорту.

Андрей Наумович также рассказал о работе белорусского парламента в части совершенствования действующего законодательства. Так, на весеннюю сессию Палаты представителей вынесен законопроект "О нормативно-правовых актах", который вводит институт обязательного публичного обсуждения для определенных законопроектов. "Например, если проект затрагивает права, свободы и обязанности граждан и устанавливает новые либо существенно меняет действующие подходы к правовому регулированию определенной сферы", - пояснил депутат. Кроме того, в Беларуси ведется дискуссия о целесообразности исключения из Уголовного кодекса ответственности за деятельность от имени незарегистрированного общественного объединения, политической партии.-0-