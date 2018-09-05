Новый посол Венгрии в Беларуси вручил Макею копии верительных грамот

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на дальнейшее расширение дружеских и конструктивных отношений между Беларусью и Венгрией.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, а также взаимодействие по линии Беларусь-ЕС. Дипломаты подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.-0-

Фото МИД