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От прав человека до кибербезопасности и космоса - что сегодня будут обсуждать главы государств СНГ

Политика 28.09.2018 | 03:57

28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Столица Таджикистана город Душанбе принимает сегодня заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры стран собрались еще накануне и имели возможность пообщаться во время неформального ужина. В числе высоких гостей на саммит прибыл и Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Саммит пройдет во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. По информации Исполкома СНГ, планируется рассмотреть проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в СНГ, обсудить вопросы председательства в Содружестве, дату и место проведения очередного заседания Совета глав государств.

На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарной области, сфере безопасности, а также проекты, направленные на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

В числе наиболее важных - проект решения о заявлении глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В документе признается важность декларации в качестве документа, заложившего универсальные стандарты в области поощрения и защиты прав человека и основных свобод, и подтверждается приверженность принципу недискриминации без какого бы то ни было различия. Подчеркивается необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов в сфере прав человека.

В области гуманитарного сотрудничества наиболее важным проектом является План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проект плана содержит около 70 масштабных организационных и практических мероприятий.

Другим не менее значимым гуманитарным проектом является решение о реализации в 2021 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Таджикистане. Культурной столицей Содружества в 2021 году предполагается объявить город Душанбе. Кроме того, в СНГ 2021 год предлагается объявить Годом архитектуры и градостроительства.

В сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам предполагается рассмотреть ряд проектов. Наиболее важным из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Впервые проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью разработан на 5-летний срок в рамках принимаемых мер по адаптации Содружества к новым реалиям. Еще один значимый проект в области безопасности - соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Участники заседания планируют обсудить вопросы, направленные на дальнейшее совершенствование правовой базы СНГ и обеспечение кадровой деятельности органов Содружества.

Сообщается, что Кыргызстан дополнительно внес в повестку дня заседания два проекта документов: заявление о Всемирных играх кочевников и заявление к 90-летию писателя Чингиза Айтматова.

В свою очередь Россия дополнительно внесла на рассмотрение совета глав государств проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В документе определяются такие направления сотрудничества, как фундаментальные и прикладные космические исследования, дистанционное зондирование Земли, решение проблемы утилизации космического мусора, предотвращение астероидно-кометной угрозы, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности, пилотируемые космические полеты, подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли.-0-

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Теги
заседания, СНГ, Таджикистан
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