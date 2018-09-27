27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту столичного Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту Александра Лукашенко встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, мэр Душанбе Рустам Эмомали и первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Встреча лидеров стран Содружества состоится в Душанбе 28 сентября. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной области и сфере безопасности. Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами.

Сегодня в Душанбе собрался Совет министров иностранных дел стран СНГ. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели проекты документов, которые будут обсуждаться 28 сентября на высшем уровне.

Во время визита Президента в Душанбе также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.

Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов заявил журналистам о готовности проекта всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве, а также анонсировал совместную поездку лидеров двух стран на сборочное производство белорусских тракторов в город Гиссар. Там создан полный цикл, включающий поставку комплектующих из Беларуси, сборку, параллельно обучение персонала, использование техники на полях и сбор урожая. "Президентам покажут урожай этого года, который убран с использованием белорусской техники, собранной в Гиссаре. Это и хлопок, и пшеница, и овощные культуры", - рассказал дипломат.

Наиболее принципиальными на саммите СНГ в Душанбе станут вопросы безопасности - посол Беларуси "Главы государств собираются раз в год и охватывают в своей дискуссии всю повестку дня - как международную глобальную, так и вопросы региона", - заявил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

Как сообщалось, глава белорусского государства посещал Таджикистан с официальным визитом в мае этого года. Президенты тогда открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре, которое было включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. "В сентябре я буду здесь и посмотрю, как вы торгуете. Вы доложите, на какие рынки вышли. Мы же хотим создать здесь опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки", - заявил на предприятии Александр Лукашенко.-0-