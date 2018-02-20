Парламентская делегация во главе с Пирштуком примет участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ в Вене

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславом Пирштуком примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое пройдет в Вене (Австрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Делегация будет находиться в Вене 21-24 февраля.
Во время зимнего заседания будут рассмотрены основные вопросы повестки дня ОБСЕ. Пройдут дискуссии, посвященные темам разработки долгосрочных стратегий борьбы с изменением климата, проблем контроля над вооружениями на пространстве ОБСЕ, поддержки демократии в эпоху "фальшивых новостей".
Белорусская делегация примет участие в заседаниях Постоянного комитета ПА ОБСЕ и трех общих комитетов Ассамблеи (по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам), а также в их совместных заседаниях.
Запланированы выступления Болеслава Пирштука и заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольги Попко по основным вопросам повестки заседания.-0-
Фото Рамиля Насибулина, БЕЛТА
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