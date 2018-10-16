Сайдик призвал стороны конфликта в Украине придерживаться режима прекращения огня

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ в Минске призвал стороны конфликта в Украине придерживаться режима прекращения огня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как известно, в начале октября в Украине было продлено действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Со своей стороны я приветствую этот факт, как свидетельствование приверженности Украины Минским соглашениям и мирному решению конфликта", - сказал Мартин Сайдик.

Он отметил, что в то же время возросло число нарушений режима прекращения огня, и это неизбежно приводит к новым жертвам среди гражданского населения - на прошлой неделе погибли мать и дочь. "В этой связи я еще раз настоятельно призываю все стороны не допускать такого и проявить строгую сдержанность", - подчеркнул спецпредставитель.

Данный вопрос стал сегодня ключевым в рабочей группе по безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с обменом удерживаемыми и поиском пропавших без вести. Также обсуждались возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.

В центре внимания экономической рабочей группы было водоснабжение в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", включая дальнейшие шаги по ремонту Южнодонбасского водовода и работ в промышленной зоне Авдеевки. Политическая же подгруппа продолжала свою работу по имплементации формулы Штайнмайера.

Отвечая на вопрос о главе украинской делегации, спецпредставитель сказал, что данной темы сегодня не касались. "Мы не обсуждали этот вопрос, потому что это чисто украинская компетенция. И я уверен, что Украина своевременно поставит по этому поводу в известность", - отметил Мартин Сайдик. Ранее глава украинской делегации бывший президент Украины Леонид Кучма покинул этот пост.

Спецпредставитель обратил внимание, что сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг последний раз участвовал в заседании контактной группы. Он покидает свой пост. Мартин Сайдик от имени всех участников ТКГ поблагодарил Александра Хуга.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 6 ноября.-0-