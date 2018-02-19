В местных выборах в Гомельской области приняли участие 80,76% избирателей

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области участие в выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва приняли 885 тыс. 950 избирателей, что составляет 80,76% от общего числа включенных в списки. Об этом сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил председатель Гомельской областной избирательной комиссии Алексей Неверов.

По его словам, высокая явка наблюдалась абсолютно во всех районах области, а наибольшую активность проявили жители трех районов. "В числе лидеров оказались Лельчицкий, Наровлянский и Кормянский районы. Там уже к 16.00 явка избирателей на выборные участки превысила 90%", - сказал Алексей Неверов. Досрочно проголосовали 400 тыс. 296 избирателей, на дому - 46 тыс. 126 человек.

Всего на 1022 избирательных участках области выбрано 3 тыс. 583 депутата. Из них 2 тыс. 757 - в сельские и поселковые, 726 - в районные, 40 - городской Совет. Областной Совет избран в количестве 60 депутатов. 50% из них составляют вновь избранные депутаты, вторую половину - депутаты прошлых созывов.

В Советском округе №3 Ельского района голосование не состоялось. Кандидатура потенциального депутата была снята. В связи с этим здесь будут назначены повторные выборы.

В течение основного дня выборов в облизбирком поступила одна жалоба из Мозырского района. "Была проведена проверка всех фактов. Заявителям дан исчерпывающий ответ. Состава нарушений в действиях окружной комиссии не выявлено. В целом в регионе процесс голосования прошел спокойно, в штатном режиме", - отметил Алексей Неверов.

На сегодняшний день областная комиссия завершает работу над процедурными моментами. Итоговое заседание областной избирательной комиссии запланировано на 21 февраля.-0-