18 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполкома СНГ - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили ноту, что в посольстве Украины в Беларуси будет выделен отдельный дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполкомом СНГ", - сказал Сергей Лебедев. Он выразил надежду, что эти контакты будут продолжены.

При этом официальных документов о выходе Украины из СНГ в Исполкоме пока не получали. "Неучастие Украины в интеграционном взаимодействии в СНГ невыгодно ни самой Украине, ни другим странам Содружества. Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы она вернулась в нашу семью", - подчеркнул Сергей Лебедев.-0-