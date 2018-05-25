Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит Беларусь с официальным визитом 27-29 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань посетит Беларусь с официальным визитом 27-29 мая. Визит состоится по приглашению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Запланированы официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе.

Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Белорусского государственного университета.

"Знаменательно, что этот визит в Беларусь - первый зарубежный официальный визит Ван Цишаня в нынешней должности", - отметили в пресс-службе.-0-