Заседание рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) приступили в Минске к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минске на очередное заседание соберется трехсторонняя контактная группа. К переговорам на данный момент приступили рабочие подгруппы, проинформировали в МИД.

В предыдущий раз ТКГ собиралась 28 февраля. Обсуждались вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Предметом обсуждения был также возврат вагонов, состоящих в иностранной собственности, которые находятся на территории Донбасса. Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы, связанной с обменом удерживаемых лиц.-0-