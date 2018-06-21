Лукашенко: Беларусь четко придерживается договоренностей по сотрудничеству в "Восточном партнерстве"

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь четко придерживается договоренностей по сотрудничеству в "Восточном партнерстве". Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства на переговорах затронул тему участия Беларуси в "Восточном партнерстве". Он считает, что "Восточное партнерство" является хорошим примером нацеленности Беларуси на экономическое сотрудничество с Евросоюзом.

"Мы строго придерживаемся линии договоренностей в "Восточном партнерстве", - сказал Александр Лукашенко. При этом он пояснил, почему Беларусь развивает сотрудничество в рамках этой инициативы: "Мы предлагаем конкретные региональные экономические проекты, которые очень нужны как Европейскому союзу, Беларуси, так и восточным соседям - нашим и вашим. Это основа, мы идем от жизни".-0-