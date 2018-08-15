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Лукашенко: Беларусь и Республика Корея взаимно заинтересованы в наращивании сотрудничества

Президент 15.08.2018 | 07:09

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником - Днем освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства уверен, что взаимная заинтересованность двух стран в расширении торговли, научно-технических контактов, наращивании сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры, культуры и образования отвечает интересам двух народов.

Александр Лукашенко выразил надежду, что мирные инициативы Республики Корея будут способствовать установлению стабильности в регионе, а межкорейский диалог будет и в дальнейшем успешно развиваться.-0-

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Теги
Лукашенко, поздравления, Республика Корея
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