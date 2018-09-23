Лукашенко: Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера на Ближнем Востоке

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь рассматривает ваше государство как важного партнера в регионе Ближнего Востока и стремится к дальнейшему укреплению плодотворных отношений в политической, торгово-экономической, научно-технической и других отраслях на благо жителей обеих стран", - говорится в поздравлении Королю Саудовской Аравии.

В поздравительном послании к наследному принцу Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут придать дополнительный импульс развитию взаимовыгодного белорусско-саудовского сотрудничества во всех сферах.-0-