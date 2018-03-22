Лукашенко и Маргвелашвили подписали договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией подписан в Тбилиси по итогам переговоров лидеров двух стран. Подписи под документом поставили президенты Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

В договоре закреплено намерение Беларуси и Грузии способствовать укреплению взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Страны договорились о дальнейшем развитии политического диалога, договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, взаимодействии в рамках международных организаций, в том числе по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности.

Беларусь и Грузия продолжат прилагать совместные усилия в рамках существующих механизмов двустороннего экономического сотрудничества в целях углубления на взаимной основе межотраслевого взаимодействия, укрепления экономических связей и развития прямых контактов между субъектами хозяйствования.

Отмечается также намерение поощрять контакты на уровне малого и среднего бизнеса и реализацию совместных проектов, развивать сотрудничество в области максимально эффективного использования транзитного потенциала сторон путем реализации совместных проектов в области транспорта и логистики, а также участия в развитии международных транзитных коридоров.

Кроме того, Беларусь и Грузия будут способствовать расширению межрегионального сотрудничества и взаимодействия в сфере туризма.

Достигнуты также договоренности по содействию расширению и развитию сотрудничества по таким направлениям, как образование, культура и искусство, информационная сфера и молодежная политика, поощрению подготовки и реализации совместных научных проектов.

Кроме того, в присутствии глав государств подписаны еще 10 документов, направленных на развитии сотрудничества по конкретным направлениям.

В их числе соглашение между правительствами Беларуси и Грузии о взаимных безвизовых поездках граждан.

Заключены меморандум о сотрудничестве между национальными банками и меморандум о взаимопонимании между национальными банками в области банковского надзора, меморандум о сотрудничестве между ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и АО "Партнерский фонд" Грузии.

Подписаны протокол о намерениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Грузии, программа развития сотрудничества в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной парламентской библиотекой Грузии.

Утверждена дорожная карта по реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

По линии регионов заключены соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельской областью и регионом Имеретия и соглашение о сотрудничестве между городом Жодино и городом Рустави.-0-