Лукашенко и Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров. Соответствующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров 21 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента Беларуси.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на прошедшем совещании заявил, что самый главный вопрос, который обсуждался на сочинских переговорах, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов. "Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ. - Прим. БЕЛТА) окончательно согласуем решение этого вопроса, - сказал Президент. - Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант".-0-