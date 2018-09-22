Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Об этом глава белорусского государства заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. "Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего - Украина. В очень позитивном ключе был диалог", - рассказал белорусский лидер.

"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. - Прим. БЕЛТА). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - добавил Президент.-0-