Лукашенко: лучше десятки лет переговоров, чем один день войны

4 ноября, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы - мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем сами. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для этого (мирной и благополучной жизни. - Прим. БЕЛТА) мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным", - сказал глава государства.

"Нам чужого не надо. У нас среднее по европейским меркам государство. Мы в самом центре Европы и этим дорожим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на транзитное значение Беларуси, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. Однако это порождает и дополнительные риски. "Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. - Прим. БЕЛТА), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет", - отметил глава государства.

"Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко - тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (речь о России. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается белорусской внешнеполитической линии, Президент подчеркнул, что она идет от жизни: "Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться". В этой связи он упомянул о предложениях построить в Польше американскую военную базу. "Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил глава государства.-0-