Лукашенко на ВГС рассказал об интересном факте в торговле с Россией сельхозпродукцией

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил то, что Россия в расчете на душу населения поставляет в Беларусь больше сельхозпродукции, нежели Беларусь в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович (Путин), на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы", - заявил белорусский лидер.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании доложил о сотрудничестве в сфере АПК, которое ведется по нескольким направлениям. "Первое - для наращивания объемов производства импортозамещающей племенной продукции Минсельхозпродом Беларуси и Минсельхозом России готовится проект концепции программы под названием "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства". Второе - реализуется идея интеграции белорусской и российской информационных систем, имеющей целью недопущение производства и обращения фальсифицированной и контрафактной продукции на продовольственном рынке Союзного государства. Третье - утверждена дорожная карта двустороннего сотрудничества Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год. Предстоит реализация заложенных в этом документе положений", - сказал госсекретарь.-0-