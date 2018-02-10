Владимир Спиваков во время концерта. Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благородная просветительская миссия фестиваля, его вклад в развитие и популяризацию высокого академического искусства достойны самого глубокого уважения. Традиционно этот творческий проект несет в себе заряд огромной нравственной силы, делает жизнь людей интереснее, духовно богаче", - говорится в приветствии.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний форум продолжит свои добрые традиции и подарит всем радость встреч с миром искусства.-0-