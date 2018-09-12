Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии в связи с аварией пассажирского автобуса

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с жертвами при аварии пассажирского автобуса в штате Телингана, сообщили БЕЛТА в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой скорби узнали о произошедшей трагедии. Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорого выздоровления пострадавшим.-0-
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