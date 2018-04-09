Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии в связи с гибелью детей при падении в пропасть автобуса

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с гибелью большого количества детей при падении в пропасть школьного автобуса на территории штата Химачал-Прадеш. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие воспринято с большой болью. "Это незаменимая потеря для родителей, близких и друзей", - отметил он.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искреннее соболезнование родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также передал Раму Натху Ковинду и всему народу Индии слова поддержки в тяжелое для страны время. -0-