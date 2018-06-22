22 июня, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но на железных условиях. Об этом он заявил сегодня на совещании в Шкловском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что за прошедшие пятилетки удалось спасти, восстановить и развить агросектор в Беларуси, обеспечить продовольственную безопасность страны, создать агрогородки, обеспечить необходимые социальные условия для жизни людей на селе.

"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации - продавать, пускать частника в сельское хозяйство, - сказал Александр Лукашенко. - Потому что 20 лет я вам дал времени - определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести".

"Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие - чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", - заявил Президент.-0-