Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо

15 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом он заявил сегодня на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков, - отметил белорусский лидер. - Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии".

Александр Лукашенко подчеркнул, что современный мир изменился. "Мало того, что ускорился, он изменился не к лучшему. И заложники уже все население нашей планеты. Это прежде всего плохое настроение. А настроение - это всегда было ответственностью Церкви. Поэтому это бьет прежде всего по Церкви, по ее служителям", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства тепло приветствовал Патриарха в Беларуси, отметив, что это родная земля для них обоих. "Всегда в канун наших встреч я вспоминаю ваш период служения в Церкви до патриаршего сана. У нас в Беларуси всегда были очень теплые воспоминания. И я вам говорил, у меня в памяти осталось ваше перемещение со Смоленска в Калининград, и обязательно через нашу Беларусь (Патриарх Кирилл ранее служил архиепископом Смоленским и Калининградским и часто был проездом в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Наверное, с тех пор вы влюбились в эту не чужую для вас землю", - сказал Президент.

Он пожелал Патриарху Кириллу мудрости и терпения. "Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле. Уже слишком близко мы подошли к опасной черте", - отметил Александр Лукашенко.-0-