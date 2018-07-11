Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня

11 июля, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода. Соответствующее поручение он дал сегодня, посещая это предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Беларусь). - Прим. БЕЛТА). Собственники - вы (государственные организации. - Прим. БЕЛТА). Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", - заявил глава государства.

Как доложили Александру Лукашенко, подготовлен процесс возвращения завода в собственность государства. Однако Президент высказал ряд нареканий в адрес Министерства транспорта и коммуникаций за то, что оно и в предыдущий период самоустранилось от ситуации на этом предприятии. При этом он подчеркнул, что в данном случае отсутствие в собственности государства акций не могло служить оправданием. "Тут работают мои люди, твои люди - белорусы работают, русские - наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции. Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату", - сказал белорусский лидер, обращаясь к министру Анатолию Сиваку.

Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия. "Завод должен работать, чего бы это ни стоило. Заводу не только быть - этот завод должен иметь перспективу развития. И положите мне на стол архитектурный проект и прочее с учетом того, что здесь делает бизнес для расширения аэропорта и так далее, - заявил Президент. - Садитесь и определяйтесь. Не дай бог я еще раз приеду в Оршу и будет такая ситуация".

Александр Лукашенко считает необходимым четко определить не только ближайшие планы по развитию завода, но и на перспективу с учетом того, что подобное предприятие будет востребовано на протяжении многих лет. "Вертолетное производство и модернизация, восстановление, ремонт вертолетов - в мире их море - поэтому кусок работы у вас хороший", - обратил внимание глава государства.

Президент также отметил, что если есть трудности с поставкой необходимых комплектующих со стороны традиционных партнеров, то необходимо искать новые варианты, диверсифицировать партнерские связи, самостоятельно осваивать выпуск тех или иных комплектующих. "Не надо ходить и думать, что мы ничего не можем. Надо заниматься этим делом, если есть рынок и вертолеты для ремонта и модернизации. Тысячи человек (работников предприятия. - Прим. БЕЛТА) - здесь хорошая школа, идеальные условия, чтобы работать", - уверен Александр Лукашенко.

Глава государства не исключил, что определенная помощь и поддержка может быть оказана предприятию и со стороны государства. "Чем-то поможем на какой-то период, но надо разворачиваться здесь", - сказал он.

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