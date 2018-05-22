22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует райисполкомы на развитие сферы обслуживания. На соответствующие вопросы глава государства обратил внимание сегодня, согласовывая назначение председателей Кобринского и Ляховичского райисполкомов Михаила Гришкевича и Александра Каминского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо доводить до ума предприятия сервиса. Это и бытовое обслуживание, и швейные, и парикмахерские. Чтобы мы могли обслуживать людей. Я не говорю уже о торговле. Вы живете в районах, вам придется этим заниматься", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что все чаще посещает районные организации во время рабочих поездок по стране. Например, недавно изучал состояние дел в Житковичском районе. "Скажу откровенно, мне понравилось, как там идут дела и планы. И вы должны помнить, что вы должны быть хозяевами в районе, а у хозяина должны быть соответствующие инструменты и рычаги. Поэтому я от вас требую, чтобы у вас была и строительная организация, райагросервис. Чтобы мы оказывали услуги не только сельскохозяйственным и промышленным предприятиям на месте, но и людям, населению", - заявил белорусский лидер.

Он также обратил внимание на сферу сельского хозяйства, которая естественным образом находится в центре внимания руководителей в районах. "Работа с людьми, дисциплина и железный порядок на местах, технологии", - очертил круг задач глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о недопустимости правонарушений. "Мы очень жестко контролируем всю вертикаль власти. Особенно по проявлению коррупции", - сказал Президент.-0-