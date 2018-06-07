Лукашенко потребовал навести железный порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня Юрия Тертеля начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, потребовал от него навести железный порядок в этой структуре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваша задача - прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира", - поручил Президент.

"Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что Государственная инспекция - гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная", - подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что этот госорган создавался по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах. "У нас богатство одно - это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому была создана эта инспекция", - отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что с течением времени в инспекции стали забывать о своих главных обязанностях. "В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник - браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного - военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте - особая структура, некоторые сотрудники которой даже вооружены. "То есть это военизированное подразделение, поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Очень нужно это сделать", - подчеркнул белорусский лидер.

Юрий Станиславович Тертель родился в 1967 году в деревне Привалки Гродненского района. После срочной службы в Вооруженных Силах СССР он стал курсантом Брянской специальной средней школы милиции Министерства внутренних дел СССР и до 2002 года проходил службу в органах внутренних дел. В 1996 году он заочно окончил Академию МВД Беларуси.

В 2002-2009 годах проходил службу на различных должностях в войсковой части 1250 органов пограничной службы.

С января 2009 года по 2018 год - командир войсковой части 1250.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За отличие в охране государственной границы", "За безупречную службу" III, II степени.-0-