Лукашенко поздравил Домрачеву с победой в масс-старте в Антхольце

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью, завоеванной в упорной борьбе на трассе масс-старта 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В последней предолимпийской гонке в непростых условиях ты ни на секунду не прекратила работать, проявив высокую волю к победе и готовность к достижению наивысших результатов. Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями", - говорится в поздравлении.
"Мы все с нетерпением ожидаем начала зимних Олимпийских игр 2018 года и желаем нашей биатлонной команде ярких побед на трассах Пхенчхана. Крепкого здоровья вам, счастья и успехов!", - пожелал глава государства.-0-
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