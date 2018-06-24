Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками Вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под Вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между Беларусью и Турцией сложились особенные, действительно братские отношения. "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья, успехов и осуществления всех планов.-0-