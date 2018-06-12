Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 июня 2018, Вт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3562
USD 1.9972
RUB 3.2041
Главное
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Президент
В Беларуси стартовало централизованное тестирование
Общество
КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США
В мире
"Евроопт" готов помочь малому бизнесу
Общество
В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Сткгольме прошли похороны диджея Avicii
11:19 В мире
Финансовая милиция выявила серую схему поставки лома чугуна на минское предприятие
11:13 Происшествия
Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы
11:13 Политика
В Мингорисполкоме рассказали, как будут принимать детей в первые классы школ и гимназий
11:03 Регионы
Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества
11:00 Экономика
Результат Арямнова в Новополоцке позволяет ему выступать на международной арене - Шершуков
10:58 Спорт
РЕПОРТАЖ: Четыре страны в одной плитке: шоколад "Президент Эксклюзив" поступил в продажу
10:56 Общество
КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США
10:50 В мире
Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых - Белгидромет
10:47 Экономика
Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
10:45 Президент
В Жабинковском районе педагог сдал в милицию раритетный немецкий пистолет
10:31 Происшествия
Итальянские корабли сопроводят "Аквариус" с мигрантами к берегам Испании
10:15 В мире
Акция помощи бездомным животным пройдет 23 июня в минском парке Тиволи
10:13 Регионы
Неизвестные взломали страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook
10:00 Происшествия
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
09:59 Общество
Компания Mark Formelle открыла первый в Минске магазин своей сети, соответствующий европейским стандартам
09:57 Общество
В Баку впервые пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов
09:56 Азербайджан
Миссия МАГАТЭ проходит в Беларуси
09:52 Общество
МЗП и денежные доходы населения Беларуси за май не индексируются
09:46 Общество
ВС рассматривает апелляцию по делу авторов информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни
09:46 Происшествия
Все новости
Темы
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
События в Украине События в Украине
Рабочий визит Лукашенко в Китай Рабочий визит Лукашенко в Китай
Создание мемориала в Куропатах Создание мемориала в Куропатах
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения

Президент 12.06.2018 | 10:45
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который недавно прошел в Китае, он обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений, стороны наметили перспективные направления сотрудничества. "Мы очень много и долго говорили о белорусско-индийских отношениях", - добавил Президент.

Визит Сумитры Махаджан в Беларусь говорит об укреплении отношений между руководством обеих стран, подчеркнул Александр Лукашенко. "Нам очень хотелось бы, чтобы эти политические контакты имели под собой очень прочную торгово-экономическую основу, - заявил глава государства. - У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от обычной торговли (это тоже, конечно, надо) к совместному инвестированию, созданию предприятий как в Индии, так и на территории Беларуси".

Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбыМахаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы
"Та поддержка, которую мы оказываем друг другу на международной арене, - это, конечно, символ и знак дружбы", - сказала Сумитра Махаджан.

Беларусь ранее предложила индийской стороне создать совместный индустриальный парк для производства высокотехнологичной продукции по опыту сотрудничества с Китаем. Кроме того, страна предлагает использовать свои транспортно-логистические возможности для торговли индийскими товарами в регионах ЕС и ЕАЭС. "Предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси", - отметил глава государства.

"Учитывая роль парламента в Индии, я бы просил вас взять под серьезный контроль направления сотрудничества вашей страны с Беларусью, особенно в сфере инвестиций", - резюмировал Александр Лукашенко.

Парламентская делегация Индии посещает Беларусь 9-13 июня. Сумитра Махаджан уже провела встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Проект указа о статусе торгово-логистического кластера под Оршей в высокой степени готовности - МясниковичПроект указа о статусе торгово-логистического кластера под Оршей в высокой степени готовности - Мясникович
"В настоящее время в высокой степени готовности проект указа о создании особых условий для функционирования этого торгово-логистического и научно-промышленного кластера", - сказал председатель Совета Республики.

Беларусь заинтересована наращивать парламентское взаимодействие с Индией - АндрейченкоБеларусь заинтересована наращивать парламентское взаимодействие с Индией - Андрейченко
Парламентарии Беларуси заинтересованы в углублении сотрудничества. "Серьезным шагом в этом направлении было бы возобновление работы группы дружбы с Беларусью в индийском парламенте", - считает Владимир Андрейченко.

Планируется, что индийские парламентарии посетят Минский тракторный завод, Парк высоких технологий, Белорусско-индийский учебный центр в области информационно-коммуникационных технологий, Национальную библиотеку и музей истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, делегация встретится с проживающими в Беларуси представителями индийской общины.

Индия - наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. В 2017 году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. При этом Беларусь имеет положительное сальдо в $161 млн.

В январе-марте белорусский экспорт составил $95 млн и увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39,2%. Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, химическую продукцию и обработанную кожу.

После визита Александра Лукашенко в сентябре прошлого года страны договорились локализовать в Индии производства ведущих машиностроительных брендов Беларуси, создать центры демонстрации белорусских технологий и подготовки профессионально-технических кадров, нарастить в Беларуси производство лекарств по индийским технологиям, увеличить объемы взаимной торговли и расширить взаимодействие в сфере услуг.

Беларусь и Индия также условились проработать варианты освоения индийской кредитной линии в $100 млн для создания производств в особой экономической зоне "Бремино-Орша". В июне делегация инвесторов посетила Беларусь, побывав в том числе на этом объекте.-0-

﻿
Теги
Лукашенко
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3562 BYN 2.356 BYN 2.362 BYN
USD
1.9972 BYN 2 BYN 2.004 BYN
RUB
3.2041 BYN 3.18 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Федор Карпенко о развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента Индии
Все фото

Инфографика

Как стать донором Сдать кровь может гражданин 18-60 лет весом от 55 кг, обладающий полной дееспособностью, не имеющий заболеваний, при которых сдача крови противопоказана.
Вся инфографика
Политика
Сумитра Махаджан Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы
Беларусь выступает за развитие цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе ЦЕИ
Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает ориентировочно осенью
Экономика
Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества
Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие зерновых - Белгидромет
Белстат будет проводить выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров ИП и физлицами
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу авторов информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни
Финансовая милиция выявила серую схему поставки лома чугуна на минское предприятие
В Жабинковском районе педагог сдал в милицию раритетный немецкий пистолет
Общество
Главный приз 72-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет лидер группы "Палац" Олег Хоменко Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ лидер группы "Палац" Олег Хоменко разыграет квартиру в Минске! Также на кону три автомобиля и деньги!
Компания Mark Formelle открыла первый в Минске магазин своей сети, соответствующий европейским стандартам
РЕПОРТАЖ: Четыре страны в одной плитке: шоколад "Президент Эксклюзив" поступил в продажу
Регионы
Фото из архива Бесконтактная оплата проезда доступна на всех станциях минского метро
В Мингорисполкоме рассказали, как будут принимать детей в первые классы школ и гимназий
Акция помощи бездомным животным пройдет 23 июня в минском парке Тиволи
Спорт
Денис Хроменков. Фото организаторов чемпионата Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного ЧЕ в Стамбуле
Результат Арямнова в Новополоцке позволяет ему выступать на международной арене - Шершуков
Голевой дубль Ромелу Лукаку помог футболистам Бельгии разгромить Коста-Рику перед стартом ЧМ-2018
Технологии
Фото из архива Технология 4G доступна более чем в 140 городах и поселках Беларуси
В августе автопилот Tesla станет полностью автономным
В сети появились "шпионские фото" нового Porsche Macan
Культура
Владимир Карачевский Киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ - Карачевский
Коллективы из 12 стран приедут на фестиваль "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне"
"Беларусьфильм" снимет приключенческую историческую картину и ленту о Янке Купале
В мире
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото Синьхуа - БЕЛТА КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США
В Сткгольме прошли похороны диджея Avicii
Итальянские корабли сопроводят "Аквариус" с мигрантами к берегам Испании
Калейдоскоп
Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном
Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос
Иван Ургант прокомментировал слухи о переезде в Израиль
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия