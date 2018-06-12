Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который недавно прошел в Китае, он обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений, стороны наметили перспективные направления сотрудничества. "Мы очень много и долго говорили о белорусско-индийских отношениях", - добавил Президент.

Визит Сумитры Махаджан в Беларусь говорит об укреплении отношений между руководством обеих стран, подчеркнул Александр Лукашенко. "Нам очень хотелось бы, чтобы эти политические контакты имели под собой очень прочную торгово-экономическую основу, - заявил глава государства. - У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от обычной торговли (это тоже, конечно, надо) к совместному инвестированию, созданию предприятий как в Индии, так и на территории Беларуси".

Беларусь ранее предложила индийской стороне создать совместный индустриальный парк для производства высокотехнологичной продукции по опыту сотрудничества с Китаем. Кроме того, страна предлагает использовать свои транспортно-логистические возможности для торговли индийскими товарами в регионах ЕС и ЕАЭС. "Предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси", - отметил глава государства.

"Учитывая роль парламента в Индии, я бы просил вас взять под серьезный контроль направления сотрудничества вашей страны с Беларусью, особенно в сфере инвестиций", - резюмировал Александр Лукашенко.

Парламентская делегация Индии посещает Беларусь 9-13 июня. Сумитра Махаджан уже провела встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Проект указа о статусе торгово-логистического кластера под Оршей в высокой степени готовности - Мясникович "В настоящее время в высокой степени готовности проект указа о создании особых условий для функционирования этого торгово-логистического и научно-промышленного кластера", - сказал председатель Совета Республики.

Беларусь заинтересована наращивать парламентское взаимодействие с Индией - Андрейченко Парламентарии Беларуси заинтересованы в углублении сотрудничества. "Серьезным шагом в этом направлении было бы возобновление работы группы дружбы с Беларусью в индийском парламенте", - считает Владимир Андрейченко.

Планируется, что индийские парламентарии посетят Минский тракторный завод, Парк высоких технологий, Белорусско-индийский учебный центр в области информационно-коммуникационных технологий, Национальную библиотеку и музей истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, делегация встретится с проживающими в Беларуси представителями индийской общины.

Индия - наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. В 2017 году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. При этом Беларусь имеет положительное сальдо в $161 млн.

В январе-марте белорусский экспорт составил $95 млн и увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39,2%. Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, химическую продукцию и обработанную кожу.

После визита Александра Лукашенко в сентябре прошлого года страны договорились локализовать в Индии производства ведущих машиностроительных брендов Беларуси, создать центры демонстрации белорусских технологий и подготовки профессионально-технических кадров, нарастить в Беларуси производство лекарств по индийским технологиям, увеличить объемы взаимной торговли и расширить взаимодействие в сфере услуг.

Беларусь и Индия также условились проработать варианты освоения индийской кредитной линии в $100 млн для создания производств в особой экономической зоне "Бремино-Орша". В июне делегация инвесторов посетила Беларусь, побывав в том числе на этом объекте.-0-