Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий

12 октября, Могилев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности.

"Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств".

Президент обратил внимание, что привлекательность любого интеграционного объединения определяется условиями экономического сотрудничества его субъектов. Речь идет о создании условий для комфортного ведения торговли, а также возможности совместно реализовать прибыльные проекты в различных сферах.

Еще одним перспективным направлением является развитие взаимодействия в строительной сфере. "Белорусские специалисты могут качественно возвести любые объекты социально-экономической инфраструктуры. В ряде городов Центрального федерального округа такие проекты нами реализованы. Есть позитивный опыт и на далеком, но таком родном Сахалине", - привел пример глава государства.

В России создаются кластеры, индустриальные парки, территории опережающего развития. "Мы готовы и должны участвовать в таких проектах. Мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в белорусско-российском сотрудничестве есть положительные примеры в станкостроении, разработке двигателя для карьерных самосвалов, поставке компонентов для предприятий автопрома. Кроме того, в Беларуси уже производятся различные марки технического углерода на заводе "Омск Карбон Могилев", а группой компаний "Содружество" (город Светлый Калининградской области) созданы производственно-логистический комплекс и маслоэкстракционный завод по выпуску продукции из сои и рапса в Сморгони (Гродненская область).

"Все эти проекты реализованы и работают при непосредственной поддержке белорусских и российских губернаторов. Во многом именно благодаря их целеустремленности воплощаются в жизнь позитивные начинания, которые сближают наши государства, наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что развитие сотрудничества с регионами России является важнейшим внешнеэкономическим приоритетом Беларуси. "Убежден, что и нынешний форум позволит нам в ходе откровенной дискуссии обсудить пути повышения эффективности межгосударственного сотрудничества, мы сможем наметить возможные прорывные направления, определить конкретные задачи на перспективу", - резюмировал белорусский лидер.-0-