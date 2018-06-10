Лукашенко привел работу саммита ШОС в пример всем международным организациям

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Организация саммита ШОС и форма его работы - это пример для всех международных организаций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень организации и форма нашей сегодняшней работы - это пример для всех международных организаций, как нужно работать, а не ходить по залам, забывая о том, что надо слушать друг друга", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил завершающееся председательство Китая в ШОС. По его словам, оно имеет историческое значение. "Предложив всем государствам концепцию Сообщества единой судьбы, Китайская Народная Республика за прошедший год внесла значительный вклад в преодоление возникающих перед нами новых вызовов и угроз в целях создания более безопасного и процветающего мира", - обратил внимание глава государства.

В заключение он пожелал успехов Кыргызстану, который принимает председательство в Шанхайской организации сотрудничества.-0-