31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал по завершении совещания, на котором рассматривались итоги проверки в белорусской армии, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.
Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны. Ранее он был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны - начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.
Как пояснил БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, непосредственно сами кадровые перестановки не связаны с состоявшейся в Вооруженных Силах комплексной проверкой, однако при подборе кандидатур на соответствующие должности учитывалось, как офицеры себя показали во время ее проведения.-0-
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