Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Глава государства рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе.-0-
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