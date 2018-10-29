Лукашенко: справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в обществе всегда высоки запросы на справедливость. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом БРСМ - современным продолжателем традиций ВЛКСМ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства раскрыл эту тему на примере недавних социологических исследований в России, во время которых люди на первое место поставили вопросы справедливости. Этот вопрос всегда лежал в основе политики, проводимой в современной Беларуси. "Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться", - подчеркнул белорусский лидер.
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