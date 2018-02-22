Лукашенко: в нынешнее время осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы

22 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В нынешнее время осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран", - сказал Александр Лукашенко.

"А ведь это были не просто дружественные нам страны. Это были родные нам страны. Мы совсем недавно, при нашей с вами памяти, состояли с этими государствами в едином оборонном блоке - Варшавском договоре", - отметил белорусский лидер.

"После распада Советского Союза нам клятвенно обещали, что НАТО на Восток расширяться не будет - надо только ликвидировать Варшавский договор. Ликвидировали. Известно кто. Нам за это не стыдно", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что много лет назад 23 февраля, еще в начале своей президентской карьеры, он предупреждал всех, что это величайшая ошибка: "Что мы, разрушив собственную страну, уходим с тех территорий, которые были нам подконтрольны после Второй мировой войны. И, более того, разрушаем наше оборонное пространство. Никогда страны Альянса не будут выполнять свои обязательства по нерасширению. Так оно и произошло. Развалив свою страну собственными руками, мы начали планомерное уничтожение всего того, что было накоплено в годы Советского Союза".

"Но жизнь нас ударила больно по голове, а Господь пожалел, что нас, расчленив, не поработили без войны. И мы опомнились, что слишком мало у нас друзей. А те, которые в друзья записываются, врут. И нам пришлось на марше четыре раза модернизировать свою армию, оптимизировать. Это стоило недешево. И это, тем более, не материально, а морально и духовно дорого обошлось белорусскому народу, как и россиянам, народам некогда Советского Союза", - подчеркнул глава государства.

"Мы живем в эпоху масштабного передела мира. Целенаправленно, обдуманно подрывается классическое международное право и его основа - суверенитет государства. Колоссально возрос фактор военной силы", - обратил внимание глава государства.

В результате вмешательства основных геополитических игроков во внутренние дела ряда государств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты, заметил Александр Лукашенко.

"В соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой наша страна последовательно реализует меры по сохранению своей независимости и территориальной целостности, - констатировал Президент. - Беларусь не рассматривает, согласно Военной доктрине, ни одно из государств в качестве противника, осуждает любой военный конфликт и придерживается принципа мирного урегулирования споров, потому что мы знаем цену войны".

В то же время Беларусь готова отстаивать свои национальные интересы вооруженным путем. В этом и есть предназначение белорусской армии, резюмировал глава государства.-0-