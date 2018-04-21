Лукашенко в республиканский субботник благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с тремя сыновьями сегодня в день республиканского субботника работает на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине - возле агрогородка Александрия в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России.

Известно, что криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве. С родником его связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.

Сейчас возле криницы разбит небольшой сад, в котором деревья высажены в виде букв Т и К, увековечивая тем самым название источника.

Как сообщалось, в день республиканского субботника в этом году руководители госорганов Беларуси также отправились каждый на свою малую родину.-0-