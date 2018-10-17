Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей. "Беларусь потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды", - говорится в соболезновании.-0-
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