Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей. "Беларусь потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды", - говорится в соболезновании.-0-